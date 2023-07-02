Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Чемпионшипа
Кристиан теперь будет защищать цвета "шерншней".
Кристиан Шевченко подписал контракт с английским Уотфордом.
Об этом сын легенды украинского футбола сообщил в собственном Инстаграме, выставив фотографию с моментом подписания сделки.
Ранее, напомним, Кристиан прошел академию Челси, а после играл в академии другого лондонского клуба Тоттенхэма.
Теперь же парень будет играть за "шершней", которые выступают во втором по силе английском дивизионе Чемпионшипе.
Ранее, напомним, Ливерпуль объявил о подписании Доминика Собослаи.
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