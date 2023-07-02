Будущий новичок Баварии проходит срочную службу в армии своей страны

Вскоре после возвращения в Европу, игрок сменит клубную прописку.

Корейский армейский учебный центр (KATC) поделился фотографией защитника Наполи Ким Мин Джэ, который в этом месяце завершает базовую военную подготовку, сообщает Korea JoongAng Daily.

На фотографии, опубликованной KATC, Ким и другие новобранцы держат таблички с надписью "Мы любим восьмую роту — второй взвод — первый отряд" — подразделение, частью которого является футболист.

Ким отправилась в учебный лагерь 15 июня, чтобы пройти трехнедельную тренировку, необходимую для тех, кто освобожден от обязательной службы в качестве работников искусства и спорта.

Он был освобожден от обязательной службы на полтора года после того, как выиграл золотую медаль на Азиатских играх 2018 года. Тогда же звезда Тоттенхэма Сон Хын Мин также получил освобождение.

Как только в июле закончится его служба, Ким, с высокой долей вероятности, присоединится к мюнхенской Баварии, которая близка к заключению сделки с Наполи.