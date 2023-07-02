Украина U-21 - Франция U-21: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2023
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция четвертьфинального поединка между молодежными сборными на чемпионате Европы.
В воскресенье, 2 июля, в Клуже (Румыния) на Арене Клуж состоится матч 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023, в котором сойдутся сборные Украины и Франции.
Подопечные Руслана Ротаня вышли со второго места из группы В, набрав одинаковое количество очков со сборной Испании. В третьем туре "желто-синие" в очной встрече не сумели обыграть испанцев, расписав результативную ничью 2:2.
Французы в свою очередь выиграли все свои матчи на групповом этапе, закономерно выйдя в плей-офф с первого места.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Франция
Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 21:30
Ранее стало известно, что форвард молодежной сборной Украины не сможет сыграть в поединке с французской молодежкой.
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