Арбитр Серии А был уволен из-за конфликта с Моуриньо

Редкая победа в противостоянии с судьями для португальского наставника.

Судья, стоявший в центре ожесточенной ссоры с Жозе Моуринью на боковой линии в прошлом сезоне, был уволен, сообщает Goal со ссылкой на Sky Italia.

Имя Марко Серры не будет фигурировать в списке судей, утвержденных на следующий сезон. Его исключение связано с "обоснованными техническими причинами".

При этом также принимается во внимание его конфликт с главным тренером Ромы и его последующее отношение.

Моуринью и Серра конфликтовали во время матча 24 тура итальянской Серии А Кремонезе - Рома (2:1) 28 февраля.

Португальский тренер пришел в ярость из-за того, что его команда не получила право на штрафной удар, и сосредоточил свой гнев на Серре, который исполнял обязанности четвертого судьи.

Сообщается, что Серра ответил Моуриньо, сказав: "Занимайся своими гр*баными делами" и "Сядь на место, все выводят тебя из себя". По результатам той стычки португалец был удален.

Напомним что недавно Жозе Моуриньо был дисквалифицирован на первые матчи следующего чемпионата Италии.