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ФИФА планирует снова изменить правило фиксации офсайда

Защитникам будет сложнее сдерживать атаки нападающих.
ФИФА планирует снова изменить правило фиксации офсайда

ФИФА собирается снова изменить правило фиксации офсайда, сообщает SportsJoe.

По новому правилу игрок будет считаться вне игры только в том случае, если все его тело, которым он может забить гол, находится впереди последнего защитника.

В настоящее время правило офсайда гласит, что игрок находится вне игры, если какая-либо часть его тела, которой он может забить гол, находится впереди последнего защитника.

С тех пор, как несколько сезонов назад был введен VAR, футбольным болельщикам приходилось ждать, пока судьи прочертят линии между защитником и нападающим, выделяя часть тела, которая находится в офсайде.

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Новая трактовка правила направлена на то, чтобы устранить догадки, связанные с определением офсайдов, вернуть преимущество атакующей команде и обеспечить более свободное и захватывающее зрелище для болельщиков.

Сообщается, что ФИФА сначала опробует это правило в Швеции, где в качестве испытуемых будут выбраны национальные мужские лиги до 21 года и женские лиги до 19 лет.

Затем новый закон будет поэтапно внедряться в Италии и Нидерландах, а комиссия ФИФА по изменению правил будет оценивать его влияние.

Стоит отметить, что экс-тренер Арсенала Арсен Венгер был тем человеком, который стоял за изменением правила фиксации офсайда, представив данную трактовку в марте 2021 года.

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