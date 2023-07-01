Стала известна зарплата Хавертца в Арсенале
Немец стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Журналисты узнали детали контракта атакующего хавбека Арсенала Кая Хавертца. Об этом сообщает издание Bild.
По информации источника, 24-летний футболист сборной Германии будет зарабатывать 20 млн евро в год без учета бонусов.
Читай также: Арсенал согласовал трансфер защитника Аякса
Ранее самым высокооплачиваемым в стане "канониров" был полузащитник Томас Парти. Ганец получает 12 млн в год.
Напомним, Кай подписал соглашение с Арсеналом до лета 2028 года. Переход немца обошелся "канонирам" в 60+5 млн фунтов.
В Арсенале Хавертц будет играть под 29-м номером.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: