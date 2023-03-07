Будущее Мбаппе не зависит от результата матча против Баварии

Француз верит в проект клуба.

Килиан Мбаппе не покинет ПСЖ, даже если клуб не сумеет пройти Баварию и покинет Лигу Чемпионов, об этом сообщает журанлист Адріан Греньє.

Считается, что французский нападающий продлевал контракт с клубом, потому что верит в проект ПСЖ. Да и к тому же сам клуб не намерен расставаться с игроком.

А потому даже если ПСЖ проиграет Баварии и покинет Лигу Чемпионов, француз не будет форсировать свой выход из клуба.

Однако при этом отмечается, что и в дальнейшем продлении контракта Мбаппе пока незаинтересован. Однако он может быть продлен автоматически при определенных условиях.

Некоторые журналисты убеждены, что это условие - победа в Лиге Чемпионов.

Напомним, что на нашем сайте вы можете смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария - ПСЖ.