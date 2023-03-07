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Ювентус выкупил арендованного одноклубника Миколенко

Кин вернулся в родную команду.
Ювентус выкупил арендованного одноклубника Миколенко

Форвард Эвертона Мойзе Кин перешел в Ювентус. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести.

Туринский клуб уже активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего итальянца. Полноценный трансфер обошелся "старой синьоре" в 28 миллионов евро.

Футболист подписал контракт с клубом до 2027 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

В текущем сезоне на счету Кина пять голов в 23 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус не собирается выкупать у ПСЖ Паредеса.

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