ПСЖ отказался от операции Неймара, когда подписывал бразильца

За все время бразилец пропустил почти половину матчей из-за травм.

Неймара могли прооперировать еще в 2017 году, когда бразилец переходил в ПСЖ, сообщает GFFN.

Во время медицинского обследования руководство ПСЖ сообщили о проблемах с правой ногой бразильца и предложили операцию. Однако клуб отказался.

Парижане решили, что у них сейчас нет денег оплачивать дорогостоящую операцию Неймара, учитывая сумму его трансфера в 222 млн евро.

Как итог, бразилец с момента перехода пропустил 43 % матчей, а сейчас и вовсе выбыл до конца сезона. А что самое смешное, что бразильцу все-таки сделают операцию по восстановлению связок.