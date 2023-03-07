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Экс-игрок Львова перебрался в чемпионат Казахстана

Витор Пернамбуко стал игроком Кызылжара
Экс-игрок Львова перебрался в чемпионат Казахстана

Экс-футболист Львова Жоао Витор Пернамбуко нашел себе новую команду.

Как сообщает пресс-служба казахстанского Кызылжара, Пернамбуко был включен в заявку команды на следующий сезон чемпионата Казахстана.

Детали трансфера Пернамбуко в стан казахстанцев не сообщаются. Также остаются неизвестнымии детали персонального контракта игрока.

Последним клубом бразильца был молдавский Шериф за него он провел 22 матча в аренде, забив один гол и отдав два ассиста. В свою очередь, за Львов Пернамбуко в 33 играх забил три гола.

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