Игрок Реала готов перебраться в Барселону
Марко Асенсио может пойти на скандальный переход.
Вингер мадридского Реала Марко Асенсио готов перебраться в каталонскую Барселону.
Как сообщает издание Sport, испанец не доволен количеством игрового времени в стане "сливочных".
Также его разозлило то, что в недавнем матче против Бетиса он готовился к выходу на поле в течении 30 минут, но так и не появился в игре.
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Источник отмечает, что Асенсио намерен выслушать предложение от каталонцев, котмрые заинтересовались им в ноябре прошлого года.
Стоит сказать, что контракт футболиста с Реалом истекает уже следующим летом, поэтому "сине-гранатовым" он может достаться бесплатно.
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