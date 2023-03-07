Это Энфилд: Трент потроллил Тен Хага после разгромной победы в чемпионате Англии
Защитник Ливерпуля тонко подметил наставнику Манчестер Юнайтед о важности домашней арены.
В рамках 26-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле разгромил Манчестер Юнайтед (7:0).
В преддверии поединка наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг высказывался о том, что домашний стадион Ливерпуля - Энфилд, не имеет никакого значения в игре.
Поле везде одинакового размера, мяч круглый, в нем воздух.
После победы защитник хозяев Трент Александер-Арнолд опубликовал фотографии в Twitter в ответ на слова нидерландского специалиста.
Футболист Ливерпуля выложил фото на фоне знака "Это Энфилд" и табло на стадионе с результатом матча.
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Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.
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