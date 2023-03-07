"Быть россиянином - быть д*рьмом": Зозуля отреагировал на расправу оккупантов над украинским военным

Украинский футболист жестко высказался о зверстве представителей вражеской армии.

Украинский нападающий испанского Райо Махадаонда Роман Зозуля отреагировал на резонансное видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского военнопленного.

"Очень тяжело что-то писать. А еще труднее подобрать слова, чтобы не ругаться. Буду писать как есть.

Все уже видели видео, где паскуды расстреливают украинского Героя за его слова "Слава Украине". Наш военный стоит без оружия. Без злости. Спокойный. Уравновешенный. Уставший.

Его расстреляли в упор. Безжалостно. Как паршивые с*ки. Несмотря на все нормы ведения войны. Сняли видео и выложили в сеть.

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О чем они думали? Запугать нас? Нет, не получится. Как и с ракетными ударами, как с расстрелом авто, где были гражданские - это еще больше нас сплотит.

Не будет момента, когда мы скажем, что вы наши братья. Не будем уже никогда друзьями. Теперь до конца такой нации как р*сня не существует. Мы уже никогда не будем даже смотреть в вашу сторону. Наши дети, дети наших детей и их дети будут ненавидеть вас. Вы для всех всегда будете дерьмом!

Эта война показала и доказала, что вы паршивые ссыкуны. У вас нет ничего человечного. Быть россиянином - быть дерьмом. В аду вам уже не будет отдельного котла. Там вас будет ждать пакет для мусора, в котором возвращают ваших солдат.

Вы слабаки. Вы ничтожны. Вы паскуды.

"И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!". И миллионы будут отвечать: "Героям Слава!", - написал Зозуля в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее на расстрел украинского воина, в частности, отреагировал украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский.