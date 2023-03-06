Учасника ЧМ-2022 отстранили из клуба за поддержку росии

За любовь к рускому мира стоит платить.

Камерунский хавек Гаэль Ондуа заявил, что не получает игровое время в клубе из-за того, что у него росийский паспорт.

Напомним, что это тот самый игрок, который принял участие на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна и запомнился только тем, что выходил в бутсах с флагом террористов.

В августе 2021 года Ондуа перешел в немецкий Ганновер-96, провел там 32 поединка и не отметился ни одним результативным действием. А после ЧМ и вовсе провел всего два матча.

По словам футболиста его карьера кардинально изменилась, и клуб специально не выпускает игрока из-за его взглядов.

"Если коротко - в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне. Думаю, причины вам понятны", - заявил Ондуа.

Что ж, к счастью для очередного поклонника руского мира хавбеком интересуются клубы рпл, а Ганновер, наверное, будет только рад скинуть скандального камерунца.