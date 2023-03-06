Реал определился с будущим Анчелотти

Итальянский специалист получил указания от мадридского клуба.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Родриго Фаэз, руководство "сливочных" дало наставнику один месяц на исправлении ситуации.

По информации источника, ближайший месяц станет ключевым для будущего 63-летнего специалиста.

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Отметим, что за это время Реал проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (первая игра – 5:2), сыграет с Барселоной в Ла Лиге и в ответном матче полуфинала Кубка Испании (первая игра – 0:1).

В турнирной таблице чемпионата Испании Реал отстает от каталонского клуба на девять очков.

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