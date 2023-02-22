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Челси предпочитает дать Поттеру время на исправление ситуации

Болельщикам "синих" пока что не стоит надеяться на скорое увольнение англичанина.
Челси предпочитает дать Поттеру время на исправление ситуации

Челси готов дать Грэму Поттеру шанс и время на исправление сложившейся ситуации, сообщает ESPN.

47-летний англичанин в сентябре 2022 года сменил Томаса Тухеля на посту тренера "синих". Уже сейчас многие эксперты, а также фанаты лондонцев считают, что это решение было грубой ошибкой со стороны владельца клуба Тодда Боэли.

В рамках Английской Премьер-лиги Поттер выиграл лишь пять матчей из 17-ти. И это несмотря на многомиллионные траты Челси на трансферном рынке.

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Сообщается, что Боэли и глава Clearlake Capital Бехдад Эгбали по-прежнему поддерживают Поттера и верят, что он может добиться успеха на Стэмфорд Бридж в долгосрочной перспективе.

Тем не менее тренер находится под растущим давлением со стороны фанатов клуба. Его команду освистали после недавнего домашнего поражения от Саутгемптона (0:1).

Следующей проверкой Грэма Поттера станет матч чемпионата Англии против Тоттенхэма, который состоится в воскресенье, 26 февраля.

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