Второй после Месси: Бензема забил в 18 розыгрышах ЛЧ подряд
Первых голов в этом сезоне главного клубного турнира Европы французу пришлось ждать долго.
В рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль разгромно уступил Реалу.
Дублем в этом поединке отличился Карим Бензема. Для француза это были первые голы в этом розыгрыше ЛЧ.
Таким образом, нападающий забил в 18 розыгрыше турнира подряд. Ранее подобное покорялось лишь Лео Месси.
Напомним, на нашем сайте доступен обзор матча Ливерпуль - Реал.
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