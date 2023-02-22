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Второй после Месси: Бензема забил в 18 розыгрышах ЛЧ подряд

Первых голов в этом сезоне главного клубного турнира Европы французу пришлось ждать долго.
Второй после Месси: Бензема забил в 18 розыгрышах ЛЧ подряд

В рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль разгромно уступил Реалу.

Дублем в этом поединке отличился Карим Бензема. Для француза это были первые голы в этом розыгрыше ЛЧ.

Таким образом, нападающий забил в 18 розыгрыше турнира подряд. Ранее подобное покорялось лишь Лео Месси.

Напомним, на нашем сайте доступен обзор матча Ливерпуль - Реал.

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