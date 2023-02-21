Гвардиола высказался о своих неудачах в Лиге чемпионов

Испанец сумел побороть ментальные проблемы.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о своей работе в качестве наставника во многих клубах.

"Скажу так: если моя карьера закончится завтра, я буду более чем доволен тем, чего добился в Барселоне, Баварии и здесь. Я не мог ожидать, что за такое короткое время у меня будет такая карьера.

Дело даже не в успехах этих 13-14 лет, но и в том, как мы играли. Я не мог просить о большем.

Мы хотим сделать все возможное в Лиге чемпионов, будь что будет. В конце концов, судьба уже предопределена. Мы сделаем все возможное, мы были близки к победе в ЛЧ.

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У меня много лет было ощущение, что то, чем мы занимались много лет, обречено на провал. Что бы я ни делал лично, я потерплю неудачу. Всегда будет недостаточно.

Вот почему сейчас я наслаждаюсь этим, получаю удовольствие. После этой пресс-конференции я хорошо поем, выпью хорошего вина, посмотрю Реал – Ливерпуль, на Наполи всегда приятно посмотреть, а потом буду готовиться к игре.

Пусть эта Лига чемпионов будет для игроков. Вперед, попробуем еще раз", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Напомним, в среду, 22 февраля, Манчестер Сити сыграет против РБ Лейпцига в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.