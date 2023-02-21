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Челси определился с судьбой Канте

Лондонский клуб подготовил новый контракт своему подопечному.
Челси определился с судьбой Канте

Хавбек Челси Нголо Канте близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Лондонский клуб уверен, что сможет в ближайшее время подписать новое соглашение с французом. Сам 31-летний француз, чей контракт истекает этим летом, также готов остаться в Челси.

Напомним, Канте не выходил на поле с августа после операции на задней поверхности бедра. Скоро он сможет вернуться на поле.

В текущем сезоне на счету француза всего 2 матча в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать свою звезду, если она не подпишет новый контракт.

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