Тренер сборной Аргентины высказался о возможном участии Месси на ЧМ-2026

Скалони хотел бы видеть в своей обойме игрока такого уровня.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном участии нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году.

"Участие в следующем чемпионате мира будет решением Лео – если организм позволит, он сыграет.

За нашим титулом стояло единство между болельщиками, персоналом и игроками, нечто эмоциональное, что еще больше усилило чувство принадлежности к этой уникальной футболке.

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Наличие такого игрока, как Месси, было преимуществом и остается им. Как бывшему товарищу по команде, очень приятно его тренировать. Я вижу, как другие игроки смотрят на него и тянутся за ним, он лучший", – сказал Скалони в интервью ESPN.

Напомним, Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 пен).