Чемпион Евро-2020 выступил с заявлением касаемо войны в Украине

Алессандро Флоренци призвал своих соотечественников донатить на помощь пострадавшим.

Защитник итальянского Милана и чемпион Европы-2020 Алессандро Флоренци призвал своих соотечественников донатить пострадавшим от войны в Украине.

Итальянский футболист в рамках инициативы управления ООН по делам беженцев выступил с видеообращением к подписчикам своих социальных сетей.

"В Украине уже год продолжается война, боль для миллионов людей продолжается. Измученные холодом семьи ежедневно борются за выживание. Сделайте также пожертвование на номер 45588 или на странице итальянского управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Давайте снова зажжем свет надежды вместе", - заявил игрок "россонери".

Стоит отметить, что Флоренци провел в этом сезоне лишь 2 матча, однако большую часть текущей кампании он пропускал из-за травмы.

Напомним, ранее лидер итальянского Милана помог пострадавшим от землетрясений в Сирии и Турции.