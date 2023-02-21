Мудрик установил антирекорд АПЛ среди выходивших на замену игроков

Украинец сумел отличиться с отрицательной стороны.

В рамках 24-го тура Английской Прмеьер-лиги лондонский Челси на своем поле принимал Саутгемптон. Поединок завершился минимальной победой гостей - 0:1.

Во втором тайме на поле появился украинский вингер Михаил Мудрик. 22-летний футболист не помог команде уйти поражения, однако все равно сумел установить антирекорд АПЛ.

Как сообщает Football London со ссылкой на Sky Sports, за 40 минут на поле Михаил 20 раз терял мяч, что стало антирекордом АПЛ среди футболистов, выходивших на замену во втором тайме.

Читай также: Мудрик получил самую низкую оценку среди всех игроков матча Челси - Саутгемптон

Напомним, Мудрик перебрался в Челси в зимнее трансферное окно. За это время он провел пять игр, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать свою звезду, если она не подпишет новый контракт.