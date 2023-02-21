Неймар определился со своим будущим в ПСЖ
Нападающий французской команды сосредоточен на выступлении в Лиге 1.
Нападающий сборной ПСЖ Неймар не собирается менять клубную прописку в ближайшее время.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразильский футболист не хочет покидать французский клуб.
Неймар планирует доработать свой контракт с ПСЖ, который действует до лета 2027 года.
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Отмечается, что бразилец не будет уходить из команды даже, если Лионель Месси покинет ПСЖ.
В текущем сезоне Неймар провел 29 игр во всех турнирах за парижский гранд, в которых забил 19 голов и выполнил 18 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Неймар рискует пропустить ответный матч против Баварии.
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