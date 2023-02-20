Румынский аутсайдер подписал украинского вратаря

Даниил Кучер покинул украинский чемпионат.

Румынская команда Ута Арад подписала вратаря Ингульца Данила Кучера.

Кучер - воспитанник Кривбаса, дебютировал в УПЛ за Днепр, также играл в Горняке, Минае и Ингульце.

В этом сезоне Даниил провел шесть матчей, в которых пропустил 10 голов. Лишь один раз вратарю удалось ворота "сухими".

Детали сделки не разглашаются, однако согласно некоторым данным, контракт расчитан до конца сезона с опцией продления еще на год.

Ута Арад занимает в данный момент предпоследнее место в румынской Высшей лиге, набрав 24 очка в 26 турах.