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Агент Влаховича заблокировал трансфер игрока этой зимой

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Агент Влаховича заблокировал трансфер игрока этой зимой

Душан Влахович должен был перейти в один из клубов АПЛ, но его агент заблокировал сделку, пишет AS.

Изданию неизвестно, с кем конкретно вел переговоры Ювентус, но обсуждалась сделка размером в 100-120 млн евро.

Предположительно речь идет о Манчестер Юнайтед, которые как раз искали центрфорварда в зимнее трансферное окно. Однако подтверждений этому нет.

Клубы были готовы подписать сделку, но в последний момент вмешался агент Влаховича и заблокировал трансфер.

Теперь летом за игрока развернеться нешуточная борьба, ведь Ювентус не прочь расстаться с игроком.

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