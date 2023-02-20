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Малиновский не смог вернуться с командой из Тулузы в Марсель из-за допинг-контроля

Украинскому полузащитнику пришлось самому возвращаться после выездного матча.
Малиновский не смог вернуться с командой из Тулузы в Марсель из-за допинг-контроля

Украинский хавбек Руслан Малиновский опоздал на самолет после гостевого матча 24-го тура чемпионата Франции с Тулузой (3:2) и не смог вернуться в Марсель вместе с командой.

После поединка три игрока провансальцев, а именно Эрик Байи, Сеад Колашинац и украинский полузащитник, были отобраны для прохождения допинг-контроля, с чем у них возникли определенные трудности, сообщает La Provence.

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Тем не менее Байи и Колашинац справились быстрее и еще успели в аэропорт на забронированный для команды рейс, а вот Малиновский задержался.

Украинский футболист был вынужден возвращаться в Марсель на машине в ночь с воскресенья на понедельник, после чего получил от главного тренера Игора Тудора полуторадневный отдых.

Напомним, что Малиновский перешел в Марсель в январе из Аталанты. В составе французской команды украинский хавбек уже провел девять матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил среднюю оценку за матч с Тулузой.

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