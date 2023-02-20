Ассист Беседина помог Омонии одержать волевую победу

Первое результативное действие украинца!

Артем Беседин помог своему новому клубу Омонии одолеть другой никосийсикй клуб - Олимпиакос.

Украинский нападающий второй раз подряд попадает в стартовый состав клуба, а в общем это его третья игра за Омонию.

На 34-й минуте матча Беседин скинул головой на партнера, который обыграв одного соперника, открыл счет. Увы, более ни одна из команд отличиться не сумела.

Роман Безус даже не попал в заявку на этот матч, игрок все еще восстанавливается после травмы.