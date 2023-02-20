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Манчестер Юнайтед договорился с Гарначо о новом контракте

Фанаты манкунианцев могут вздохнуть свободно.
Манчестер Юнайтед договорился с Гарначо о новом контракте

Манчестер Юнайтед наконец-то договорился с Алехандро Гарначо о продлении контракта, сообщает ESPN.

Текущий контракт испанца с клубом истекает в 2024 году, так что стороны уже некоторое время вели переговоры о новой сделке.

Ранее сообщалось, что "дьяволы" хотят подписать Алехандро на следюущие восемь лет, однако футболист отказался от столь длительного соглашения.

По итогу стороны пришли к компромису, Гарначо подпишет контракт до 2028 года. Осталось лишь уладить некоторые детали по поводу имиджевых прав.

Также 18-летний футболист получит солидную прибавку к зарплате, учитывая его прогресс. А в новом контракте будут прописаны дополнительные выплаты и увеличение зарплаты, если игрок продолжит прибавлять.

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