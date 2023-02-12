Марсель в скандальном матче против Клермона добыл уверенную победу

Провансальцы завоевали необходимый результат благодаря дублю Алексиса Санчеса.

В поединке чемпионата Франции, начало которого было отложено на 40 минут, Марсель в гостях встретился с Клермоном.

Провансальцы продемонстрировали хорошую игру, хоть и на старте матча у них были большие проблемы.

Хозяева открыли счет в матче усилиями Грежона Киея, но его гол был отменен из-за положения вне игры.

В концовке первого тайма коллектив Игора Тудора заработал штрафной, который пробил Руслан Малиновский. Украинец попал в руку одному из своих оппоненов, заработав пенальти для команды, который реализовал Алексис Санчес.

За несколько минут до завершения матча все тот же Санчес записал на свой счет дубль.

Статистика матча чемпионата Франции Клермон - Марсель

Клермон - Марсель 0:2

Голы: Санчес, 44, 82

Владение мячем: 38% - 62%

Удары: 9 - 17

Удары в створ: 4 - 5

Атаки: 55 - 134