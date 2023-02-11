Малиновский ударом со штрафного заработал пенальти

Украинский хавбек принес своей команде прекрасный шанс забить гол.

В конце первого тайма скандального матча между Марселем и Клермоном украинский хавбек Руслан Малиновский заработал 11-метровый удар.

Полузащитник выполнил удар со штрафного и попал в выставленную руку Мухаммеда Чама. Арбитр после просмотра повтора назначил пенальти.

К мячу подошел звездный форвард Марселя Алексис Санчес, который смог переиграть голкипера соперника и вывести свою команду вперед.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу Марселя