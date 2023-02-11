Французский Тони Хоук: Зидан продемонстрировал свои навыки езды на скейтборде

Экс-футболист решил сменить спортивное направление.

Бывший тренер Реала Зинедин Зидан развлекается, пока ему не поступило преложение о работе в новом клубе.

Француз запостил в соцсетях видео, на котором он катается на скейте и ногой переворачивает свой борд.

Комментаторы в инстаграме уже прозвали Зидана "французским Тони Хоуком" в честь самого известного скейтбордиста в мире.

Напомним, "ЗиЗу" все еще находится без клуба. Французский специалист после ухода из Реала не работал в других командах в качестве главного тренера.

Ранее сообщалось, что Бавария рассматривает Зидана как потенциального сменщика Нагельсманна.