Арсенал Зинченко не сумел обыграть Брентфорд
В субботу, 11 февраля, в рамках 23-го тура АПЛ Арсенал принимал Брентфорд. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Первый гол в данной встрече пришелся лишь на вторую половину игры. Новичок лондонского клуба Леандро Троссард отличился на 66-й минуте игры.
Гости сумели отыграться весьма быстро. Ключевой форвард Брентфорда Иван Тони сумел возобновить паритет и установить финальный счет.
Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями.
Статистика матча Арсенал - Брентфорд 23-го тура чемпионата Англии
Арсенал - Брентфорд 1:1
Голы: Троссард, 66 - Тони, 74
Владение мячом: 69% - 31%
Удары (в створ): 23 (7) - 9 (2)
Атаки: 134 - 82
Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 81), Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 62).
Брентфорд: Райя, Роэрслев, Ми, Айер, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен, Янельт (Дасилва, 71), Тоуни (Шаде, 90), Мбемо (Висса, 71).
Предупреждения: Нергор (90), Шаде (90).