Бавария на своем поле добыла уверенную победу над Бохумом

Мюнхенцы заработали очередные три очка.

В субботу, 11 февраля, в рамках 20 тура Бундеслиги Бавария принимала Бохум. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме мюнхенцы забили на 41-й минуте. Голом отметился атакующий полузащитник Томас Мюллер.

Во второй половине встречи Бавария забила еще два мяча, закрыв все вопросы касаемо победителя в матче. Голами отметились Кингсли Коман и Серж Гнабри.

Статистика матча Бавария - Бохум 20-го тура чемпионата Бундеслиги

Бавария - Бохум 3:0

Голы: Мюллер, 41, Коман, 64, Гнабри, 73

Владение мячом: 60% - 40%

Удары (в створ): 25 (12) - 7 (1)

Атаки: 112 - 105

Бавария: Зоммер, Упамекано, Павар, де Лигт, Жоау Канселу (Коман, 60), Горетцка, Гнабри, Шупо-Мотинг (Тель, 67), Мюллер (Дэвис, 46), Сане (Ибрагимович, 77), Мусиала (Блинд, 67).

Бохум: Риманн, Джанко, Ордец, Машович, Стафилидис, Лосилла, Кунде (Остерхаге, 85), Ферстер (Штегер, 46), Цоллер (Асано, 68), Хофманн (Ганвула, 68), Антви-Аджей (Хольтманн, 68).

Предупреждения: Тель (79), Ордец (89).