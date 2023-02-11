Хави выступил с заявлением касаемо будущего Фати в Барселоне

Испанский специалист не намерен расставаться со своим подопечным.

Главный тренер Барселоны Хави заявил, что клуб не продаст не продаст нападающего Ансу Фати.

"На мой взгляд, да, он не продается, на данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим об этих вещах, о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся.

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Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего. Я говорю ему, что мы многого ожидаем от него, и в него верю. Я очень доверяю всем, особенно Ансу. Он должен набраться терпения и двигаться понемногу", – сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету 20-летнего испанца 3 гола и 3 ассиста в 20 матчах Ла Лиги.