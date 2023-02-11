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Все 20 клубов АПЛ выступили против Суперлиги

Однако Перес и компания не намерены сдаваться.
Все 20 клубов АПЛ выступили против Суперлиги

Все клубы АПЛ официально заявили, что их не интересует проект Суперлиги, пишет The Guardian.

В Лондоне прошло собрание представителей клубув, после которого было официально заявлено, что Английская премьер-лига в полном составе не будет участвовать в Суперлиге.

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По итогу представители Суперлиги попробуют сделат ставку в первую очередь на Эредивизию и те чемпионаты, где достаточно клубов, которые находятся на границе Лиги Чемпионов.

Однако ключевым станет заседание Европейского суда, на котором решат, имеет ли УЕФА право запрещать клубам участвовать в несанкционированных турнирах.

Отдельно сообщается, что на собрание не обсуждали обвинения, выдвинутые против Манчестер Сити.

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