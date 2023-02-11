Забарный пропустит матч с Ньюкаслом из-за травмы

Наставник Борнмута оценил состояние украинского защитника.

В субботу, 11 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Англии Борнмут на своем поле примет Ньюкасл.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный не сможет сыграть из-за полученного повреждения. Главный тренер Борнмута Гарри О’Нил прокомментировал состояние здоровья украинского защитника.

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"Его восстановление будет продолжаться немного дольше. Как долго – точно не знаю. Он выглядит очень крепким парнем. Хочет побыстрее сыграть. У него небольшая проблема со ступней или лодыжкой. Нам нужно делать то, что будет правильным для него. Не знаю, сколько он пропустит, но против Ньюкасла не сыграет", - отметил тренер.

Напомним, Забарный еще не дебютировал за новый клуб, в который перешел в зимнее трансферное окно. Матч Борнмут - Ньюкасл начнется в 19:30 по Киеву.

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