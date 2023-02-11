Цыганков не помог Жироне избежать поражения Кадису

Украинец вышел на замену, но усилий Виктора и его одноклубников было недостаточно, чтобы отыграть голевой дефицит.

В пятницу, 10 февраля, в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги сошлись Кадис и Жирона.

Виктор Цыганков начал эту встречу со скамейки запасных. Украинец появился на поле, однако к тому моменту его команда уже проигрывала 0:2 после голов Гонсало Эскаланте и Серхио Гвардиолы.

Экс-игрок Динамо вышел на замену на 63-й минуте, но за полчаса игрового времени он ничем опасным не отличился, а Жирона потерпела третье поражение в последних четырех матчах.

Эта победа позволила Кадису подняться из зоны вылета на 15-е место, подобравшись к Жироне, идущей 11-й, на дистанцию 2 очков.

Статистика матча Кадис - Жирона 21-го тура Ла Лиги

Кадис - Жирона 2:0

Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34.

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 17 - 11

Атаки: 101 - 101

Кадис: Ледесма - Карселен, Эрнандес, Фали, Эспино - Бонгонда (Алекс, 86), Эскаланте (Феде, 76), Алькарас, Окампо (Алехо, 86) - Гвардиола (Собрино, 77), Марти (Лосано, 76).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Буэно, Бернарду (Кальенс, 46), Гутьеррес - Мартен, А. Гарсия (Цыганков, 63), Ромеу, Вилья (Рока, 46) - Б. Гарсия (Рикельме, 46), Кастельянос

Предупреждения: Эрнандес, Эспино, Эскаланте, Лосано - Бернарду, Рока, Гутьеррес, Мартинес.