Гвардиола верит, что клубы АПЛ сговорились против Манчестер Сити

Испанец не сомневается в явной травле клуба.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что клубы АПЛ сговорились против "горожан".

"Конечно, клубы настаивают на том, чтобы нас наказали. Это АПЛ. Я не знаю, почему. Нужно спросить руководителей, у Дэниэля Леви, у вот таких людей.

Девять клубов. Бернли, Вулверхэмптон, Лестер, Ньюкасл, Тоттенхэм, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси. Они написали письмо, желая, чтобы нас исключили из Лиги чемпионов. Они хотели занять это место.

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Это не беспрецедентная история. Это уже второй раз", – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

Напомним, АПЛ обвинила Манчестер Сити в нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.