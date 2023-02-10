Ибрагимович выступил с поддержкой в адрес тренера Милана

Швед встал на защиту наставника.

Форвард Милана Златан Ибрагимович высказался о критике в адрес главного тренера клуба Стефано Пиоли.

"Это нормально. Он тренер Милана. Если что-то идет не так, критикуют тренера и команду. Мы профессионалы и ожидаем критики. Не все так красиво.

Критика – это часть работы.

Читайте также: Ибрагимович: Если я могу подавать пример и быть лидером, я это делаю

Если ты не можешь справиться с давлением критики, не нужно выполнять эту работу. Но критика – это часть нашего мира", – сказал Ибрагимович в интервью Sportmediaset.

Напомним, Милан проиграл 4 матча подряд и не побеждает с 4 января. Команда занимает лишь шестое место после 21 тура Серии А, набрав 38 баллов.