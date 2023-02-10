Барселона намерена оспорить отказ ФИФА оформить трансфер защитника ЛА Гэлакси

Каталонцы готовы бороться до конца за нового игрока.

Барселона подала апелляцию в CAS из-за трансфера Лос-Анджелес Гэлакси Хулиана Араухо. Об этом сообщает издание ESPN.

Директор каталонского клуба Матеу Алемани заявил, что клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

"Мы хотели видеть Араухо во второй команде. Он нам нужен, и мы будем искать решение через CAS. Возможно, он будет играть в другом клубе в течение пяти месяцев, а затем присоединится к нам", – говорится в заявлении Алемани.

Напомним, Барселона хотела оформить переход защитника Лос-Анджелес Гэлакси, однако не уложилась в дедлайн и опоздала на 18 секунд с регистрацией.

Ранее сообщалось, что вингер Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ.