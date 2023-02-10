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Барселона намерена оспорить отказ ФИФА оформить трансфер защитника ЛА Гэлакси

Каталонцы готовы бороться до конца за нового игрока.
Барселона намерена оспорить отказ ФИФА оформить трансфер защитника ЛА Гэлакси

Барселона подала апелляцию в CAS из-за трансфера Лос-Анджелес Гэлакси Хулиана Араухо. Об этом сообщает издание ESPN.

Директор каталонского клуба Матеу Алемани заявил, что клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

"Мы хотели видеть Араухо во второй команде. Он нам нужен, и мы будем искать решение через CAS. Возможно, он будет играть в другом клубе в течение пяти месяцев, а затем присоединится к нам", – говорится в заявлении Алемани.

Напомним, Барселона хотела оформить переход защитника Лос-Анджелес Гэлакси, однако не уложилась в дедлайн и опоздала на 18 секунд с регистрацией.

Ранее сообщалось, что вингер Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ.

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