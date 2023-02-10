Челси готовится организовать массовую летнюю распродажу

"Пенсионеры" хотят расстаться с большим числом игроков, чтобы выровнять финансовые показатели клуба.

Под руководством Тодда Боэли лондонский Челси совершил 16 трансферов и 2 аренда . Теперь, чтобы соответствовать правилам ФФП, англичане намерены устроить летнюю распродажу.

Как сообщает ESPN, возглавит распродажу Кристиан Пулишич, приобретенный у дортмундской Боруссии 4 года назад за 64 миллиона евро. Американец был близок к аренде в Манчестер Юнайтед или Ньюкасл, но серьезная травма колена разрушила эти планы.

Помимо Пулишича, свою карьеру на Стэмфорд Бридж могут завершить Хаким Зиеш, Пьер-Эмерик Обамеянг, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Каллум Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку.

К тому же неопределенной остается судьба Н'Голо Канте и Мэйсона Маунта - клуб пытается убедить футболистов подписать новые контракты.

Ранее Тьяго Силва оценил трансферную кампанию Челси, которая побила многие рекорды по тратам.