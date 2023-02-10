Легенда Ливерпуля выступил с резкой критикой в адрес бывшего клуба

Каррагер недоволен игрой мерсисайдцев.

Бывший защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о результатах "красных" в этом сезоне.

"Никогда еще не было так плохо, как сейчас. Дело не только в результатах, но и в игре. Ливерпулю еще повезло. Счет во многих матчах мог быть гораздо хуже.

Это сильно беспокоит фанатов. Они понимают, что иногда их команда не будет такой стабильной, какой она была при Клоппе последние три или четыре года, проигрывая 1-2 матча за сезон. Такого не может быть каждый год.

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Должен признать, дело в игре команды, в отсутствии борьбы, но это не то, что можно легко предъявить им. Они бежали так далеко, так долго, так быстро, и у них было так много качественных матчей за последние несколько лет. Но затем произошел колоссальный спад, по-другому это не назвать.

Некоторые из выступлений были просто ужасными. Все считали, что чемпионат мира станет некой чертой, и после перерыва мы увидим другой Ливерпуль, но этого не произошло", – сказал Каррагер в интервью Sky Sports.

Напомним, после 20 туров Ливерпуль занимает 10 место, набрав всего 29 баллов.