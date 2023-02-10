Мужчина притворялся отцом Мбаппе, чтобы получить вид на жительство

Мошенник уверен, что делал благое дело.

Во Франции задержали 48-летнего мужчину, который выдавал себя за Уилфрида Мбаппе, отца Килиана, пишет RMC Sport.

Мошенника разоблачил один из работников префектуры Ивелин, который был знаком с Уилфридом, а потому не узнал голос по телефону.

Он попросил мужчину отправить документы, и его смутили многочисленные орфографические ошибки и корявая подпись, потому он сообщил в полицию.

Правоохранительные органы задержали жулика, оказалось, он проделывает этот трюк не в первый раз. А сейчас пытался получить вид на жительство для пары из Алжира.

При обыске у него дома обнаружили более 4 тысяч евро наличными и еще более 20 тысяч на разных счетах. Мужчина свою вину отрицает, считая, что делал благое дело.

Однако суд с ним не согласился, приговорив преступника к 10 месяцам тюремного заключения и штрафу в 2 000 евро.

Напомним, что тем временем стало известно, что Нагадаємо, що тим часом стало відомо, що Кіліан Мбаппе може встигнути відновитись до матчу з Баварією..