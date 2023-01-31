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Клуб Безуса арендовал Беседина

Омония воспользовалась услугами украинца.
Клуб Безуса арендовал Беседина

Украинский форвард Артем Беседин сменил клубную прописку. Игрок перебрался в кипрскую Омонию.

Как сообщает пресс-служба клуба, Беседин стал футболистом команды на правах аренды. Договор без опции выкупа.

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей и не отметился забитыми мячами. На его счету лишь одна результативная передача.

Стоит отметить, что за Омонию выступает украинский хавбек Роман Безус.

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