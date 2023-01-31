Атлетико арендует защитника Тоттенхэма
Доэрти находится в шаге от перехода в испанский клуб.
Правый защитник Тоттенхэма Мэтт Доэрти близок к переходу в Атлетико. Об этом сообщает журналист Sky Sports Майкл Бридж.
Фулбек "шпор" будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.
Действующий контракт 31-летнего ирландца с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне на счету Доэрти 1 гол в 12 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: