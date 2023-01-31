Абрамович передаст Украине 2,3 млр фунтов, вырученные с продажи Челси

Российский бизнесмен отдаст деньги пострадавшим во время войны людям.

Бизнесмен и российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые получил от продажи футбольного клуба Челси. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Весной 2022 года Абрамович обещал передать эти деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине. Для передачи денег необходимо получить разрешение от Евросоюза, так как там российский бизнесмен находится под санкциями.

Читайте также: Владелец Манчестер Сити может попасть под санкции за помощь российским олигархам

Отметим, данная сумма станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще не названный фонд в течение пары недель.

В ближайшее время будут представлены подробности о правлении и проектах благотворительной организации. Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд.

Напомним, в мае прошлого года Абрамович продал Челси за 4,3 млр долларов консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боли.