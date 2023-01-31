Манчестер Юнайтед потерял на длительный срок Эриксена

Манкунианцы озвучили, сколько потребуется на восстановление датскому полузащитнику.

Тренерский штаб Манчестер Юнайтед на протяжении нескольких месяцев не сможет рассчитывать на полузащитника Кристиана Эриксена.

Датский хавбек получил травму в матче Кубка Англии с Редингом (3:1) и был заменен во втором тайме. Позже игроку диагностировали повреждение голеностопа.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 30-летний футболист сможет помочь команде уже только в заключительной части сезона. На восстановление датчанину потребуется около трех месяцев - ожидается, что он вернется в строй в конце апреля или начале мая.

Напомним, что Эриксен присоединился к Манчестер Юнайтед минувшим летом. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе команды 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет два гола и девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ может совершить экстренное приобретение до закрытия трансферного окна из-за травмы Эриксена.