Иско близок к переходу в немецкий клуб, который претендует на чемпионство
Унион Берлин готов подписать именитого испанца.
Бывший футболист сборной Испании и Реала Иско близок к переезду в Германию.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, услугами 31-летнего игрока активно интересуется Унион Берлин.
По информации источника, стороны уже заключили соглашение. Ожидается, что сегодня, 31 января, испанец прибудет в Берлин, чтобы пройти медосмотр.
Напомним, прошлым летом Иско стал игроком Севильи, однако покинул клуб после четырех месяцев пребывания из-за конфликта с руководством клуба.
В турнирной таблице чемпионата Германии Унион Берлин идет на втором месте, отставая от Баварии на один балл.
Ранее сообщалось, что Канселу близок к переходу в Баварию.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: