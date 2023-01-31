Иско близок к переходу в немецкий клуб, который претендует на чемпионство

Унион Берлин готов подписать именитого испанца.

Бывший футболист сборной Испании и Реала Иско близок к переезду в Германию.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, услугами 31-летнего игрока активно интересуется Унион Берлин.

По информации источника, стороны уже заключили соглашение. Ожидается, что сегодня, 31 января, испанец прибудет в Берлин, чтобы пройти медосмотр.

Напомним, прошлым летом Иско стал игроком Севильи, однако покинул клуб после четырех месяцев пребывания из-за конфликта с руководством клуба.

В турнирной таблице чемпионата Германии Унион Берлин идет на втором месте, отставая от Баварии на один балл.

Ранее сообщалось, что Канселу близок к переходу в Баварию.