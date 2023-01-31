ПСЖ близок к подписанию хавбека Челси

Зиеш находится в шаге от перехода в стан парижан.

Вингер Челси Хаким Зиеш может перейти в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание L’Equipe.

В подписании 29-летнего марокканца заинтересован ПСЖ, и сам футболист также хочет присоединиться к парижанам. Пока соглашения между клубами нет, однако переговоры продвигаются быстро.

Отметим, действующий контракт Зиеша с Челси рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

В текущем сезоне на счету хавбека всего 1 ассист в 10 матчах АПЛ.

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