ПСЖ близок к подписанию хавбека Челси
Зиеш находится в шаге от перехода в стан парижан.
Вингер Челси Хаким Зиеш может перейти в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание L’Equipe.
В подписании 29-летнего марокканца заинтересован ПСЖ, и сам футболист также хочет присоединиться к парижанам. Пока соглашения между клубами нет, однако переговоры продвигаются быстро.
Отметим, действующий контракт Зиеша с Челси рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.
В текущем сезоне на счету хавбека всего 1 ассист в 10 матчах АПЛ.
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