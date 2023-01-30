Эвертон намерен усилиться хавбеком Челси
"Ириски" хотят любой ценой сохранить место в АПЛ.
Конор Галлахер может стать игроком Эвертона уже в это трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.
Ливерпульский клуб отправил Челси предложение о трансфере 22-летнего хавбека, "ириски" готовы заплатить 45 млн фунтов за этот переход.
40 млн Эвертон готов заплатить сразу, а еще 5 будут оговорены в виде различных бонусов. Об интересе игрока к этому переходу пока ничего не известно.
Пока в Лондоне еще не определились с будущим англичанина, однако стоит отметить, что интерес к нему проявляют и другие клубы.
Напомним, что сегодня Эвертон назначил Шона Дайча новым главным тренером.
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