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Эвертон намерен усилиться хавбеком Челси

"Ириски" хотят любой ценой сохранить место в АПЛ.
Эвертон намерен усилиться хавбеком Челси

Конор Галлахер может стать игроком Эвертона уже в это трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.

Ливерпульский клуб отправил Челси предложение о трансфере 22-летнего хавбека, "ириски" готовы заплатить 45 млн фунтов за этот переход.

40 млн Эвертон готов заплатить сразу,  а еще 5 будут оговорены в виде различных бонусов. Об интересе игрока к этому переходу пока ничего не известно.

Пока в Лондоне еще не определились с будущим англичанина, однако стоит отметить, что интерес к нему проявляют и другие клубы.

Напомним, что сегодня Эвертон назначил Шона Дайча новым главным тренером.

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